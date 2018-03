Tårnet, der aldrig blev bygget

Særligt efter vores indtræden i NATO i 1949 skulle der i Forsvaret tænkes nyt. En del af vores nye fællesskab i NATO gjorde, at Danmark nu også var interessant for andre end bare os danskere. I NATOs hovedkvarter i Shape tænkte man også nye tanker. En forsvarsalliance med 12 nationer gjorde at alle anlæg i alle 12 lande skulle være ens. I såfald man vidste at man til hver en tid kunne lande med andre landes fly på vores landingsbaner på de danske flyvestationer.

Flyvestation Værløse var i forfald. Der var ikke de store midler til at ombygge, og planerne var heller ikke helt klar. Men i forbindelse med NATO fik Flyvestation Værløse det stempel fra Shape, der hed ''NATO Air Redeployment ''. Det betød, at i krig ville man sende X-antal F16 til Værløse. Det, der betød meget, var alt det nye Flyvestationen nu skulle forberedes til. Nogen af de større anlægsarbejder der skulle laves var 12 styks Fly-Shelter, adskillige bunkere, ny og forlænget landingsbane og ikke mindst et nyt kontroltårn. Problemerne med det gamle kontroltårn var ved at være mange. NATO mente ikke det var ''up-to-date'' og flyvelederne kunne ikke se hele landingsbanen. Et stort arbejde fulgte nu. NATO valgte at betale de ombygninger, det krævede for at Værløse kunne være deployeringsbase (hvad det har kostet vides ikke). Der blev lavet skitser til et nyt kontroltårn, man nåede faktisk så langt med tegningerne, at man havde besluttet sig for, hvordan det skulle se ud. Men pludeselig af ukendte årsager blev dette projekt fejet af bordet, og kontroltårnet, der den dag i dag står på Flyvestation Værløse, blev tegnet, og bygget i løbet af få år.