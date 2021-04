Emmeline Trautner går fra konstitueret til fastansat skoleleder for Syvstjerneskolen den 1. juni. Foto: Furesø Kommune.

Syvstjerneskolen fastsansætter skoleleder

Furesø - 30. april 2021 kl. 09:34 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at fastansætte Emmeline Trautner som skoleleder for Syvstjerneskolen fra den 1. juni.

Emmeline har været konstitueret skoleleder siden sidste sommer og glæder sig meget til at fortsætte med et mere fast greb om skolelederroret.

- Jeg ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med alle som skoleleder på Syvstjerneskolen. Jeg drømmer om, at vi fortsætter med at tænde stjernerne i børnenes øjne, give dem mod til at være fejlmodige i læringsprocesserne, og at vi sammen gør vores bedste i arbejdet med børnenes trivsel, læring, dannelse og uddannelse, siger Emmeline Trautner.

Ansættelsesudvalget havde ti kandidater at vælge imellem, men lagde vægt på Emmelines lederegenskaber, hendes børnesyn, der passer perfekt til Syvstjerneskolens værdier, og hendes store faglige viden, der gavner både Syvstjerneskolen og det fælles skolevæsen i Furesø.

- Emmeline har gjort en fantastisk indsats i konstitueringsperioden og et markant indtryk i ansættelsesforløbet. Vi får en leder, der har viljen og fagligheden til at fortsætte den gode udvikling på Syvstjerneskolen, og til at sikre at alle børn oplever glæden ved at deltage i fællesskaber. Vi ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med Emmeline - nu på faste vilkår, siger Thomas Aistrup, formand for skolebestyrelsen.