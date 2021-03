Værløse Basketballklub er blandt de syv foreninger, som er godkendt til at stille med talenter til Furesø Kommunes nye talenttilbud. Foto: VBBK.

Syv foreninger godkendt til talentlinje

Furesø - 05. marts 2021 kl. 11:38 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Ændringen af Furesø Kommunes talenttilbud for folkeskoleelever i 7. til 10. klasse nyder stor opbakning blandt foreningerne.

Syv foreninger har meldt sig under fanerne og er blevet godkendt til at stille talenter til talenttilbuddet. Det drejer sig om: Farum Gymnastikforening, Farum Svømmeklub, FC Nordsjælland, Hareskov-Værløse Tennisklub, Værløse Badminton, Værløse Basketballklub og Værløse Golfklub.

Den oprindelige talentordning indebar, at talenterne skulle gå i skole på Stavnsholtskolen. Det blev hurtigt til, at stort set udelukkende FC Nordsjælland stillede med elever. For et år varslede FC Nordsjælland imidlertid et samarbejde med Hillerød Kommune og talenttilbud i folkeskolen.

Derfor har Furesø Idrætsråd i samarbejde med Furesø Kommune gentænkt tilbuddet. Det nye tilbude indebærer, at talenterne bliver i deres klasse, men får mulighed for træning i skoletiden. Det sker i samarbejde med idrætsforeningerne, som får kompensation for at stille med trænere.

Værløse Basketballklub er begejstret for ændringen.

- Vi er meget stolte af, at kunne offentliggøre, at vi fra det kommende skoleår bliver en del af Furesø Kommunes Idrætstalenttilbud. En idrætslinje som det seneste år er blevet ændret efter tæt dialog mellem Furesø Kommune og kommunens idrætsforeninger, fortæller klubkoordinator Mads Andersen og fortsætter:

- Syv idrætsforeninger bliver i første omgang en del af tilbuddet og her er VBBK blevet tildelt en af pladserne. Der er nogle rigtig interessante tiltag i tilbuddet, hvor man blandt andet bliver i egen klasse fremfor at man skal skifte skole som man ser det i mange andre tilbud. Det er virkelig fedt tilbud for klubbens talenter og et stort skridt i retningen mod at skabe et endnu bedre miljø for vores spillere.

Der er online informationsmøde 25 marts kl. 19.21. Mere info på Furesø Kommunes hjemmeside.