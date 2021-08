Swingende rytmer i strandkanten

"Koncerten er blevet til for at markere en opstart af kultur- og foreningslivet i Furesø Kommune efter en lang coronanedlukning. Kulturen og foreningerne har som mange brancher været hårdt ramt og trænger til et "boost" for at komme godt i gang igen: Desuden tænker vi, at borgerne i kommunen vil nyde godt af at tage del i fællesaktiviteter og styrke bånd borgere imellem. Så kom og vær med til at kickstarte kulturen og musikken igen - vi har brug for Jer,", lyder det fra bestyrelsen i Farum Jazzklub.