Svenssons møde med virkeligheden

Ved det kommende byrådsmøde skal byrødderne tage stilling til et forslag om en etablering af aktiv hjemsendelses strategi og hjemsendelsespolitik på flygtninge og indvandrerområdet. Forslaget stilles af Dansk Folkepartis byrådsmedlem Carsten Svensson, som har ladet sig inspirere af København og Dragør Kommune.

- En meget kold og våd februaraften blev jeg stoppet af en ældre herre. Han var særdeles forkommen. Meget tynd. Meget kold. Ingen papirer havde han, ingen tegnebog. Med tegnsprog kom han frem til sulten og sove, fortæller Carsten Svensson, som valgte at tage affære.

- Jeg ringede til udvalgsformanden for at spørge om, vi ikke kunne temporært få ham op på Svanepunktet, da han ikke ville følge med mig hjem. Det enedes vi om, forklarer Carsten Svensson.

Forslaget om hjemsendelsesstraegi skal hjælpe mennesker med at få en værdig tilværelse i deres oprindelige hjemland.

- Det er ikke det eneste eksempel, der er. Og det er ikke acceptabelt. Derfor rejser vi punktet på dagsordenen, så ældre herboende udenlandske borgere har en mulighed for en tryg alderdom i hjemlandet i et bedre klima for dem, siger Carsten Svensson.