Svensk topnavn kommer til Galaksen i 2021

Galaksen i Værløse har efterhånden opnået status som et anerkendt og yndet spillested for populære musikere.

Bo Kaspers Orkester er kendt og elsket for deres særegne blanding af soul, pop, jazz og svensk visetradition. I efteråret 2019 udgav de det længeventede 12. album kaldet '23.55', og drog i starten af 2020 på anmelderrost turné i hele Skandinavien, hvor de besøgte en lang række udsolgte koncertsale. De svenske legender står derfor skarpere end nogensinde før - og med det store 10 mandsorkester - er de nu klar til at spille for et stående publikum, når de besøger Posten i Odense, Musikkens Hus i Aalborg, Train i Aarhus, Store VEGA i København, Bygningen i Køge og Galaksen i Værløse.