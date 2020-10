Svanepunktet syltede: Plejehjemsbeboere savnede de gamle husmoderdyder

Flere ældre kvindelige beboere på plejehjemmet i Svanepunktet i Farum Midtpunkt havde et forleden et stort ønske om at sylte, som det hører sig til i denne efterårstid. Det fik Susan Engstrøm, der er sygeplejerske på stedet til at efterspørge frugt og grønt i overskud på sociale medier, og det kastede en del bidrag af sig fra borgere, der gerne ville bidrage.