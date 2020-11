Susanne vil lade kunsten blomstre på Farum Hovedgade

Susanne Charlotte Winther har en baggrund som pædagog og arbejder også nogle timer i sit fag, samtidig med, at hun håber, at den nye virksomhed på Farum Hovedgade også vil vokse.

"Jeg håber med tiden at kunne udvide til også at sælge andre kunstneres værker," siger hun.

Virksomheden stiller sig på tre forskellige ben; undervisningsdelen for både børn og voksne, en salgsbutik for både hendes egen kunst og andres og et udstillingssted for kunst.