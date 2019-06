Superligaklub vil lave skræddersyet uddannelse

Søren Kristensen, direktør for FCN, byder Karina Larsen og Farum Lilleskole indenfor på Farum Park. Sideløbende arbejder klubben med at etablere en skræddersyet uddannelse for fodboldtalenterne. Uddannelsen skal have fokus på sprog og mediehåndtering.

Furesø - 15. juni 2019 kl. 09:43 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går alt efter drejebogen, åbner Right to Dream Academ/FC Nordsjælland og Marie Kruses Skole & Gymnasium i sommeren 2020 en ny uddannelse med adresse på Farum Park. Det er et af FC Nordsjællands ønsker til en opdatering af lokalplanen for området.

- I samarbejde med Marie Kruses Skole & Gymnasium er vi ved at lave en akkrediteret uddannelse, som skal starte i sommeren 2020. Vi bliver nødt til at skræddersy en uddannelse til vores akademielever. Blandt andet skal der være fokus på fremmedsprog og håndtering af medier, siger Søren Kristensen, direktør for FCN.

Superligaklubben ser den kommende uddannelse, som en naturlig forlængelse af klubbens målrettede indsats for at skabe hele mennesker. Et arbejde som har tre fokuspunkter, uddannelse, dannelse og fodbold.

- Vi er dygtige til at arbejde med unge mennesker ud fra tre fokuspunkter. Vi er dygtige til fodbolddelen og arbejder målrettet med dannelse. Uddannelsesdelen har været en udfordring. Vi har et samarbejde med Bagsværd Kostskole og Gymnasium, men det er ved at løbe ud. Vi vil gerne transformere de unge mennesker til at blive rollemodeller, derfor starter vi vores egen uddannelse i FCN, forklarer Søren Kristensen.

Det er planen at indrette tre loungeområder til formålet.

- Det vil give os muligheden for at styre dagene på en bedre måde for de unge mennesker, også når de skal spille kampe i udlandet, siger Søren Kristensen, som forventer at starte uddannelsen op med 30 elever.

- Vi forventer at starte med 15 drenge/piger fra FCN og 15 elever udefra. Man kunne godt forestille sig, at der kommer svømmere eller tennisspillere med i projektet.

Kollegie på Farum Park

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan vil FC Nordsjælland forberede Farum Park til eksisterende og kommende krav til afvikling af Superligakampe, men også løsne op for snærende bånd, som forhindrer kommerciel virksomhed. Det helt centrale ønske er, at en del af det underskudsgivende FCN-Hotel skal forvandles til kollegieboliger.

- Vi savner en model for de akademielever, som har behov for en bolig. Farum har ikke mange billige ungdomsboliger. Derfor kigger vi på, at konvertere nogle af hotelværelserne til kollegieboliger. Det er en forudsætning for, at akademieleverne kan træne om morgenen, gå i skole om formiddagen og træne igen om aftenen. Alle andre akademier, som vi sammenligner os med, har boligtilbud til deres elever, forklarer Søren Kristensen.

FCN-hotel har 46 værelser, og vil fortsat være i drift, selvom en del af værelserne skulle blive omdannet til kollegieværelser.

- Om vi skal bruge 10 eller 20 kollegieværelser, ved vi ikke. Det vil være en løbende proces, men vi vil ikke lukke os om os selv. Der vil være fortsat være hotelværelser til udlejning, hvis lokale virksomhederne står med et behov, siger Søren Kristensen.

I forbindelse med borgermøderne om den nye lokalplan har der været utilfredse kommentarer omkring ønsket om en såkaldt dome og parkeringsforholdene, men kollegieplanerne har der ikke været indsigelser imod.

- Jeg har oplevet velvilje overfor kollegieplanerne for sportsudøvere overalt i lokalområdet, siger Søren Kristensen.