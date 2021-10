Se billedserie Esben Nielsen sender den ultralette Astero-drone i luften.Pr-foto.

Superdrone indtager flyvestationen

Furesø - 03. oktober 2021 kl. 11:59 Kontakt redaktionen

Ældre Værløseborgere erindrer med gru, når de store Hercules-fly varmede deres motorer op på Flyvestation Værløse. Nu til dags er flyene af en helt anden størrelse og et andet støjniveau.

I dag er det et lille, højteknologisk dronefly, der glider gennem luften og lander intakt på jorden. Dronen hedder Astero og bliver produceret af Nordic Wing - en højteknologisk spiller på både det danske og internationale marked.

- Værløse var et helt oplagt sted at placere Nordic Wing. Vi kunne ikke ønske os en bedre placering end her ved flyvepladsen, hvor vi bare skal træde ud ad døren for at teste vores droner, siger Esben Nielsen, der er direktør i dronevirksomheden Nordic Wing.

Virksomheden har siden 2018 har specialiseret sig i at bygge en højteknologisk, holdbar drone, der kan sælges til en fornuftig pris. Og de små banebrydende droner har ikke bare slået rekorder for ydeevne. Flyene er også så sikre, at de kan godkendes til natteflyvning og langdistanceflyvning uden for synsvidde.

Der er altså tale om en dansk superdrone, som bliver produceret i lokaler direkte ud til den tidligere Værløse Flyvestation.

Startup-virksomheden Nordic Wing har planer om at indtage et globalt marked med det lille, eksklusive superfly.

- Vi har skabt et helt unikt fly, der kun vejer fire kilo, og som kan flyve i 3,5 time fuldt lastet. Det er en markant længere flyvetid end andre droner på markedet. Derfor er der også en interesse for flyet i udlandet, og vores mål er at få dronerne fra Nordic Wing solgt uden for Danmarks grænser, siger Esben Nielsen, og fortsætter:

- Det er dansk teknologi på danske hænder, og der er ikke mange, der laver det samme som os - hverken herhjemme eller i udlandet.

Dronen fra Nordic Wing er ikke bare teknologisk banebrydende i forhold til vægt og flyvetid. Den har allerede bevist, at den også er en gevinst for miljøet.

- Vores drone erstatter typisk traditionelle, brændstoftunge fly, der bruges til landmåling eller til at få overblik over vandløb, og det er klart, at en eldreven drone på fire kilo giver en markant miljøgevinst, siger Esben Nielsen.