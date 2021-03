Sunes fascination af farver skal føre til coffee table bog

Se billedserie Sune Saabye har altid farvekoderne med sig, når han rejser til storbyer for at gå på opdagelse i baggårdene. Foto: Allan Nørregaard

Furesø - 06. marts 2021 kl. 06:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

De fleste af os husker nok et sted i baghovedet, hvordan det var at rejse til en storby og vandre rundt i de smalle gyder og stræder, mens man suger den lokale stemning og kolorit til sig.

Sune Saabye har ligesom alle os andre været strandet i Danmark det sidste års tid, men han har også foretaget sin del af rejser til diverse storbyer. Hver gang har han haft sit 28 mm Leica Q-kamera med sig som rejsekammerat. For Sune kan bare ikke lade være. Han går på opdagelse, bruger sin fornemmelse for farver og lys, tager smukke billeder og undersøger, hvordan og med hvilke farver hver enkelt by tager imod sine gæster.

- Jeg rejser meget og især til byer. Der er altid et sted, man kan fare vild på vejen fra caféen til hotellet. Det er fantastisk at se, hvordan man har udformet baggårdene, hvordan det siger velkommen til folk, forklarer Sune Saabye.

Sune er autodidakt fotograf og scenograf. Han arbejder indenfor filmbranchen med design og scenografi. Det har ført til en del rejser.

Hver gang har han samlet sine billeder i et hæfte fra Iphoto. Hver by har sit eget hæfte. Hver gang bruger han farvekoderne til at undersøge byerne. I Rom er jordfarven den dominerende. I Trinidad bruger de pangfarver, London domineres af dybe, klare farver. Barcelona byder på mange gråtoner, men også klare, blå farver.

Det hele kan findes i appen »Colors of«. Her kan man finde et par gratis byer, men ellers koster hver by syv kroner. Det er ment som inspiration for projekter i hjemmet eller for grafikere.

- Det har taget 15 år. Jeg har samlet 20 byers farvekoder. 15 af dem er udvalgt til den kommende coffee table bog, forklarer Sune Saabye.

For nu vil han samle alle de skønne billeder i en såkaldt coffee table bog. Sådan en stor sag, der henslængt dominerer stuebordet og inviterer til, at man bladrer lidt i den og måske får inspiration til en samtale.

- En coffee table bog er hygge. Man skal have lyst til at røre og bladre. Derfor har jeg hyret en dygtig grafiker til at designe bogen. Nanna Arnfred sidder lige nu og arbejder på projektet, fortæller Sune Saabye.

Hans egne billeder bliver det børende element, men der vil også komme en smule tekst på dansk og engelsk.

- Jeg har inviteret nogle danske kulturprofiler til at skrive om deres tanker om farver i deres liv, siger Sune Saabye, som har tilsagn fra musiker, komponist og billedkunstner Kasper Eistrup, kunstneren Jette Gejl Kristensen og teaterinstruktør Maria Vinterberg.

Det er ikke billigt at lave en coffee table bog. Sune har fået et tilskud på 40.000 kroner fra Scenografernes Rettighedsfond, men håber, at der kommer en masse forudbestillinger

- Jeg håber på 500 eksemplarer. Det koster naturligvis en del af fremstille sådan en bog. Hvis man har lyst til at forudbestille, ville det være en hjælp. Man skal naturligvis først betale, når bogen udkommer til september. Der kan også være firmaer, som har interesse for at bruge bogen som julegave eller lignende, forklarer Sune Saabye.

»Colors of« kommer i det store format 31 x 36 cm. Der er plads til 25 fotos fra hver af de 15 udvalgte byer. Hvert foto ledsages af en eller flere NCS-farvekoder, som er registreret på location. Første oplag bliver trykt i 500 eksemplarer hos Narayana Press, og bogen er planlagt til at udkomme 1. september 2021 på forlaget SPITZEN Publish.

For Sune Saabye bliver det den foreløbige kulmination på hans interesse for farvekoder og design. Den blev formet i barndommen, når han var på besøg i sin morfars kælder. Her blev der designet stole og snakket om arbejdet som arkitekt på skibsværftet B & W. Det har givet Sune noget.

- Det er et blik. En interesse for farver og hvordan lyser falder, forklarer Sune Saabye.