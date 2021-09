Sundhedsklumme: Tinnitus er uønsket lyd

Andre oplever at lyden er vedvarende og konstant. Nogen mennesker fortæller at tinnitus bliver værre når de er stressede eller har travlt. Andre oplever, at når de slapper af fx holder ferie, larmer tinnitusen mere.

Nogle gange er det muligt at behandle og dæmpe tinnitus, især hvis det skyldes nogen af ovenstående årsager. Andre gange kan det afhjælpe at træne og "snyde" hjernen til ikke at lytte efter den uønskede lyd og netop tænke at lyden er en ven som nogle gange måske fylder lidt for meget. Det er almindeligt at have tinnitus - ca. ti procent af den voksne befolkning har det hele tiden. For op til en procent af alle voksne, påvirker det deres livskvalitet. /Furesø Hørecenter.