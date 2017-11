Send til din ven. X Artiklen: Sundhedshus, boliger og café Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedshus, boliger og café

Furesø - 16. november 2017 kl. 11:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VÆRLØSE: I efterhånden mange år har det gamle posthus i Værløse ligget hen som en stor tom klods midt i bycenteret.

Men nu er brikkerne faldet på plads. Furesø Kommune har underskrevet en salgsaftale, der givre mulighed for boliger, erhverv og en café ud mod Scenetorvet.

Altsammen til stor glæde for Borgmester Ole Bondo Christensen (S).

- Vi har fundet en ambitiøs køber, der har forstået potentialet og gerne vil bidrage til at udvikle Bymidten. Vi har ladet os guide af blandt andet udviklingsudvalgets anbefalinger, der lød på flere caféer og plads til butikker, boliger og serviceerhverv på netop posthusgrunden. Det glæder mig rigtig meget, at vi er nået i mål på baggrund af en fælles indsats, siger Ole Bondo Christensen.

Når byggeriet står klart i 2020, vil det rumme 40 andelsboliger i forskellige størrelser. Herudover er det planen at etablere et sundhedshus, som der er stor interesse for blandt Værløses læger, fysioterapeuter m.v. Endelig lægges der op til café med udeservering ud mod den røde plads for at binde posthusgrunden sammen med resten af Bymidten.

- Her har vi en helt unik mulighed for at få tilført Bymidten liv og nye aktiviteter, siger John Ingemann Allentoft (K), formand for Miljø, Plan- og teknikudvalget.

- Det er rigtig lovende med de nye lejligheder, hvor beboerne får let adgang til dagligvarebutikker, hurtig transport med bus og tog - og masser af kulturelle og sociale oplevelser lige om hjørnet. Vi oplever en meget stor efterspørgsel på denne type boliger«, siger John Ingemann Allentoft (C), der ligesom Ole Bondo Christensen var medlem af udviklingsudvalget for Værløse Bymidte.

Den nye ejer af posthusgrunden er ekspert i andelsboliger.

- Vi glæder os til at arbejde videre med projektet. Ambitionen er ikke alene at bygge rigtig gode boliger for en bred kreds, men også at tilvejebringe faciliteter, som styrker fællesskabet. Vi håber derfor, at der er grundlag for at danne en gruppe af interesserede borgere, som sammen med os vil være med til at udvikle de nye boliger, lyder det fra dvokat Allan Thomsen.

Byggeriet tager også hensyn til udviklingen med nod Værløse Station.

- Op mod Hareskovhvile-pladsen åbner vi med ejendommen op for et nyt byrum inklusiv en ny trappegang ned til stationen mellem byggeriet og Borgerbo. På den måde får vi opgraderet Hareskovhvilepladsen, og man kunne sagtens tænke sig, at selve ejendommen Hareskovhvile kan blive en attraktion på den nye plads. Vi ser frem til at høre borgernes synspunkter på denne udvikling, siger John Ingemann Allentoft.

Kommunen vil i december invitere til et møde, hvor køber informere naboer og andre interesserede om projektet og dets sammenhæng med resten af Bymidten

