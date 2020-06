Studenter sendt afsted på skift

Corona-situationen havde medført ændringerne. Den officielle translokaltion var opdelt i de fem klasser i stedet for én stor samlet.

Eleverne blev skiftevis fejret i skolens kantine, for derefter at blive sendt afsted på studenterkørsel med de opfindsomme bannere på siden af vognene.

En tradition var, som den plejer at være. For som traditionenen foreskriver, lagde eleverne med 12-tal i huen ud med at løbe efter vognen. Det var ganske mange.