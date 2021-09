I forbindelse med fredningssagen har ejendomsmæglerfirmaet Jan Fog har vurderet Farumgårds værdi. Værdien svinger fra 35 mio kr. til 75 mio. kr., afhængigt af offentlighedens adgang til Farumgårds stianlæg.

Strid om sti på privat grund: Så mange millioner på spil

Furesø - 17. september 2021 kl. 09:23 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det trækker ud med en endelig afgørelse i fredningssagen for Farumgård. Ganske vist ligger der et udkast til en kendelse fra Fredningsnævnet, som opretholder offentlig adgang til stianlægget og fjerner ejerens mulighed for at tilbagekalde tilladelsen.

I forbindelse med høringsperioden om erstatningskrav kom der imidlertid et forslag fra Farumgårds ejer Kresten Bergsøe om en nordlig stiføring. Det fik fredningsdommer Ulrik Finn Jørgensen til at indkalde til et møde. I den forbindelse mindede han pr. brev Furesø Kommune om det ønskelige i at finde en fredelig løsning på konflikten. Mødet blev holdt den 26. august, men der er tilsyneladende ikke sket yderligere i sagen.

Oplysningerne om tilnærmelsen kom frem gennem en aktindsigt hos Furesø Kommune. I samme aktindsigt er der givet adgang til den vurdering, som Kresten Bergsøe bestilte hos ejendomsmæglerfirmaet Jan Fog.

Ejendomsmægler Claus Borg har vurderet salgsprisen for Farumgård ud fra tre scenarier.

1) Uden offentlig adgang til den ejendommen hørende park.

2) Med ret for offentlig adgang med mulighed for ejer at tilbagekalde retten ved misbrug

3) Med ret for offentlig adgang uden mulighed for ejer at tilbagekalde retten.

Claus Borgs bedste skøn er, at Farumgård uden ejerens ret til at tilbagekalde offentlighedens adgang har en salgspris på 35 mio. kr. Hvis ejeren fortsat har ret til at stoppe offentlighedens adgang ved misbrug, stiger den til 50 mio. kr.

Prisen ryger for alvor i vejret, hvis offentligheden ikke længere får adgang til parken. Claus Borg vurderer nemlig, at potentielle købere i dette segment, går meget op i privatlivets fred. Han vurderer derfor, at Farumgård i så fald kan sælges for 70 mio. kr.

Kresten Bergsøe er rystet over, at Furesø Kommune i dette tilfælde vælger at sende fortrolige papirer med i aktindsigt.

- Jeg er forbløffet over, at Furesø Kommune midt i en forhandling med en offentlig instans lækker fortrolige papirer til offentligheden. Det vidner ikke om en kommune, som ønsker at løse den her sag ved forhandling, siger Kresten Bergsøe.

Furesø Kommunes direktør for by-og kultur, Claus Torp, henviser til reglerne for aktindsigt.

- Furesø Kommune lækker bestemt ikke fortrolige papirer til offentligheden. Vi har fra Frederiksborg Amts Avis modtaget en anmodning om aktindsigt i korrespondancen mellem Furesø Kommune og Fredningsnævnet vedr. Farumgård. Den omtalte vurdering af ejendommen indgår i denne korrespondance. Anmodningen om aktindsigt er i sagens natur behandlet efter reglerne, siger Claus Torp.

Farumgårds ejer Kresten Bergsøe pointerer, at han har fået lavet vurderingen på opfordring af Fredningsnævnet.

- Jeg har sendt det til Fredningsnævnet, fordi jeg er blevet bedt om det. Fredningsnævnet bad om et grundlag for erstatningskravet. Jeg kunne ikke drømme om at sælge. Heller ikke, hvis jeg kan få vurderingens højeste bud, fastslår Kresten Bergsøe, som brugte en stor del af sin barndom på Farumgård.

I september 2003 slog han til, da boet efter hans farmor Ruth Riis-Hansen gav mulighed for en familiehandel. Kresten Bergsøe købte Farumgård for 8.850.000 kroner.

En dyr omgang Farumgårdsagen er præget af misforhold mellem gamle juridiske forhold og nutidens fredningsregler.

Fredningen fra 1949 blev gennemført med den tyske nonneorden Skt. Ursula-ordenen. Nonnerne fik i 1967 udbetalt en erstatning på 125.000 kroner for en aftale om offentlig adgang.

Det store spørgsmål er så, om denne erstatning betyder, at retten til at tilbagekalde offentlighedens adgang bortfaldt. Det vurderede Miljøstyrelsen i 2009. men Retten i Lyngby frikendte Kresten Bergsøe, da Furesø Kommune politianmeldte ham for overtrædelse af Naturfredningsloven, og slog dermed fast, at ejeren fortsat havde ret til at lukke portene, hvis generne blev for store.

I forbindelse med anken i Østre Landsret efterlyste retspræsidenten et retsgrundlag. Derefter anlagde Furesø Kommune en ny fredningssag. Det er den endelige kendelse i denne sag, som parterne venter på. Kresten Bergsøe har mulighed for at anke til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller anlægge et civilt søgsmål, hvilket vil sende sagen tilbage i retssalen. Formentlig ved Retten i Lyngby.

Tilbage står spørgsmålet om erstatning. Det er i den forbindelse, at Kresten Bergsøe bestilte vurderingen for den gamle herregård, som i sin nuværende form er fra 1705. Den fredede hovedbygning er på 800 kvadratmeter i stueetagen. Dertil kommer 290 kvadratmeter kælder med udsigt til Farum Sø samt 480 kvadratmeter ubenyttet tagareal og 79 kvadratmeter udhus på den ca. 6 hektar store grund.

Det er op til Fredningsnævnet at fastsætte erstatningssummen.