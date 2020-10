Trine Rønnov, indehaver og stifter af stresslæge.dk Foto: CamillaHey.dk Foto: Fotograf Camilla Hey/Foto: CamillaHey.dk

Stresslæge flytter fra lokaler i Farum

Coronakrisen har givet nye, digitale muligheder for læge og psykoteraput Trine Rønnov, der har opsagt lejemålet i Farum

Furesø - 23. oktober 2020 kl. 11:40

Coronakrisen har vendt op og ned på hverdagen hos mange erhvervsdrivende. Det gælder ikke mindst hos læge og psykoterapeut Trine Rønnov, der er indehaver af stresslæge.dk. Virksomheden har i over to år haft adresse i lokalerne over Farumhus Bageren, men nu er lejemålet opsagt. Det skyldes, at de fleste af gruppeterapi-samtalerne med klienterne nu foregår online, fortæller Trine Rønnov, der selv bor i Farum.

"Før corona lavede vi også online-terapier, men pludselig fik vi så mange med på vores hold-sessioner over Zoom, at vi begyndte at kigge på vores udgifter til lokaler. Det kunne ikke længere betale sig at give 30.000 kroner, selvom det er et smukt sted, som vi har været meget glade for," siger hun.

Klienter langvejs fra Hos Stresslæge.dk har de fået langt flere kunder fra både Jylland og Fyn de seneste måneder og enkelte fra Grønland og USA.

Derudover har de fortsat retreats på Dallund Slot på Fyn, hvor klienterne kan møde hinanden. Generelt har der været en stor tilstrømning af nye klienter under coronakrisen.

"Det er gået sindssygt godt hos os under corona, og jeg er imponeret over, at folk bruger os, selvom de bor alle mulige steder i Jylland. Der er rigtig mange, der har haft det svært under corona, og det er et underlig paradoks at leve af, at folk har det dårligt, men det er det, vi kan, hjælpe dem med, at de får lavet en varig transformation i deres liv - uden stress," siger hun.

Investor Hos stresslæge.dk tager de sig ifølge Trine Rønnov af de sværeste tilfælde af stress. Dem der har været nede med stress flere gange og har prøvet det hele, psykolog, stress-coach, mindfulness-forløb, men stadig ikke har det fodt. Hun mener dog, at en samtale-terapi om noget så personligt som stress fint kan foregå digitalt.

"Selvom det selvfølgelig er rarest at sidde over for et andet menneske, ser man ligeså meget af den andens sindsstemning og følelser gennem skærmen. Der er også mange stressede, der synes, at det er fantastisk, at de kan sidde derhjemme i sofaen, fordi de ellers bruger meget energi på at tage af sted," mener Trine Rønnov.

Hun har i sommer fået en investor, som betyder, at hun nu kan koncentrere sig mere om at udvikle forretningen og mindre om budgettet. For eksempel uddanner hun også stress-teraputer, og gennem en af dem er der planer om at starte en afdeling i USA.

"Jeg har fået en investor, der koncentrerer sig om budgettet, og det er en kæmpe lettelse. Det er også vigtigt for mig, at der er en anden, der tror på det, jeg laver og kan se idéen, nemlig at gøre en forskel for svært stressede," siger hun.

Med opsigelsen af lejemålet i Farum, skal hun derfor til at arbejde hjemmefra, og det passer hende fint.

"Det giver ikke længere mening at have et hovedkontor i denne globale verden," siger hun. red