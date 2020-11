Skraldestrejken i sidste uge fik blandt andet Farum Midtpunkt til at stille ekstra containere frem til affald. Foto: Jens Berg Thomsen

Strejke standsede affaldsindsamling midlertidigt

En arbejdskonflikt mellem renovatører og ledelse i firmaet Remondis har betydet, at affaldsindsamling i blandt andet Farum Midtpunkt stod stille i et par dage i sidste uge. Konflikten blev dog løst torsdag, og affaldsindsamlingen gik i gang igen, oplyser Vestforbrænding til Furesø Avis.

Remondis er underleverandør til Vestforbrænding, og hele Furesø Kommune har været berørt af strejken. Det landsdækkende firma Remondis meddeler via sin hjemmeside også, at arbejdet er gået i gang igen.

"Alle er nu igen er i færd med at indsamle affald over hele landet og samtidig også er i fuld gang med at indhente det forsømte så hurtigt som muligt. Vi beklager meget den ekstraordinære situation - både overfor berørte medarbejdere, kunder, borgere og kommuner," skrev Remondis fredag den 13. november på sin hjemmeside.