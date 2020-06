Strategi for ladestandere skal bane vejen for invasion af elbiler

Furesø sætter strøm til indsatsen for el-biler.

Furesø - 13. juni 2020 kl. 13:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø Kommunes egen bilpark kører på strøm. Nu skal en strategi for ladestandere gøre det nemmere at anskaffe sig en elbil.

Byrådet har besluttet at styrke arbejdet for CO2 neutral energiforsyning, grøn mobilitet - herunder opstilling af ladestandere til elbiler. For selvom rigtig mange ture kan tages på cykel, el-cykel eller med tog og bus, så har mange familier og virksomheder brug for en bil.

- Med ladestanderstrategien vil vi sikre, at bilejere får bedre mulighed for at oplade elbiler og dermed får større incitament til at skifte til elkøretøjer. Mange elbiler bliver naturligvis opladt på hjemmeadressen, men som kommune har vi også et ansvar for at gøre ladestandere tilgængelige. Derfor bliver der opstillet mindst én ladestander på kommunale parkeringsarealer med 20 parkeringspladser inden 2025, og vi får undersøgt, hvor der er behov for ladestandere generelt, siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

Furesø er den kommune i Nordsjælland, der har flest el-biler i den kommunale flåde. Kommunen har derfor allerede opstillet et stort antal ladestandere på Furesø Rådhus, Driftsgården og enkelte andre steder for at dække behovet for opladning af kommunens elbiler. De offentligt ladestandere er også populære, bl.a. tiltrækker hurtig-ladestanderen ved Furesø Rådhus mange elbilister, også fra andre kommuner.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er fremme i skoene her i Furesø Kommune på den grønne mobilitet, også hvad angår el-biler. Det seneste år har de to særlige udvalg om fremkommelighed, trafiksikkerhed og trafikstøj understreget vigtigheden af at gøre mobiliteten grøn og støjsvag. El-biler er helt oplagt en del af denne løsning, og strategien for ladestandere skal sikre, at opladning ikke bliver en barriere, siger Lene Munch-Petersen.

Strategi for ladestandere i Furesø Kommune beskriver, hvilke initiativer kommunen kan tage, men redegør også for, at det er en fælles opgave for samfundet, dvs. borgere og erhvervsliv har deres andel af løsningen for omstillingen af transporten til at blive klimarigtig.

- Vi inviterer nu borgere og erhvervsliv med i indsatsen. Fx vil vi - udover borgermødet her i juni, tilbyde netværksmøder for bolig-, andels-, ejer- og grundejerforeninger med formidling af viden, information fra andre aktører og egne erfaringer med omstilling af transporten, lyder det fra Lene Munch-Petersen.

Furesø Kommune inviterer til høring og diskussion af strategi for ladestandere i Furesø Kommune den 22. juni kl. 19 - 20.30 på Furesø Rådhus. Tilmeld dig på www.furesoe.dk/ladestanderstrategi.