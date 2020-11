Området ved lyskrydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej kommer efter planen til at se sådan her ud. Illustration: Sophienberg Gruppen/PLH Arkitekter.

Stort projekt vil ændre Farums udtryk markant

Stort projekt vil ændre Farums udtryk markant

Furesø - 26. november 2020 kl. 10:16 Af Mikkel Kjølby

Farums travleste trafikkryds ved Frederiksborgvej/Stavnsholtvej er et knudepunkt for hele byen. Tusinder af borgere passerer hver dag - enten i bilen eller for at stille cyklen og tage bussen på vej til arbejde. Andre passerer lyskrydset for at komme ned til Farum Bytorv, Farum Kulturhus eller ud til Marie Kruses Skoles Gymnasium.

Efter en lang proces har byrådet vedtaget lokalplanen, som sætter rammerne for udviklingen af området langs Frederiksborgvej og videre et stykke ned af Stavnsholtvej. Et projekt, som vil ændre byens visuelle udtryk markant.

Projektet byder på en markant byfortætning med 90 boliger, men også grønne områder, stisystemer. Og midt i det hele - lige ved lyskrydset - en fysisk port ind til kultur- og handelslivet.

- Jeg er virkelig glad for, at vi i Furesø Byråd har kunnet samles om at sætte gang i udviklingen af så centralt et sted i Farum: Nu står vi med en lokalplan og et konkret projekt, der dels bevarer den gamle skole, dels muliggør nogle rigtigt gode, grønne opholdsområder og passager mellem Frederiksborgvej, Farum Kulturhus og bytorvet, siger Susanne Mortensen, (K), formand for Udvalget for Byudvikling og boliger.

Ejendomsudvikleren Sophienberg vandt arkitektkonkurrencen og har dermed forkøbsret i udbudsrunden. De får dermed mulighed for at matche et højere bud fra en konkurrerende entreprenør.

Siden de første skitser blev præsenteret har partierne i byrådet diskuteret på livet løs. Projektet er blevet justeret. Et amfiteater og en tunnel ind under det gamle rådhus er droppet. Altaner er fjernet. Hensigtserklæringer indført i beslutningen. Og i sidste ende kunne alle 21 byrådsmedlemmer stemme for lokalplanen og udbuddet.

Ved onsdagens byrådsmøde faldt de sidste brikker på plads. Venstre, Liberal Alliance og Enhedslisten fik indført en tekst om at en eventuel publikumsorienteret aktivitet i Det Gamle Rådhus skal foretrækkes frem for boliger.

- Venstre har gjort gældende, at det er synd, at se Det Gamle Rådhus brugt til boliger, som det er blevet præsenteret. Vi opfordrer til at bruge bygningen til publikumsorienterede aktiviteter som restaurant eller lignende. Det vil gøre det nemmere at bevare bygningens arkitektoniske udtryk, lød det fra Lars Carpens (V).

Netop bygningen fra 1924 fyldte en del i debatten. Den blev opført som skole, men siden brugt som rådhus. Fremover skal bygningen huse op til 13 rækkehuse eller liberale erhverv, kontor, café og restaurant. Hvis det bliver boliger, kan de indrettes i to plan, så de vil være velegnede til familieboliger. Bliver det erhverv, skal det ikke mindst bidrage til liv og bevægelse i området.

Løsningen blev at dele udbuddet op i to. Entreprenører får således for at byde på to separate byggefelter.

Lokalplanen giver mulighed for 90 nye etageboliger på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej, hvor der i dag er parkering til Kulturhuset, og hvor den tidligere daginstitution Solsikken lå. Boligerne bliver velegnet til flere målgrupper og får i overvejende grad privat altan. I stueetagen er der mulighed for at etablere boliger, liberalt erhverv, kontor, café og lignende. Også her har projektet ændret sig undervejs. Oprindeligt var der lagt op til 60 boliger.

Bagved og mellem bebyggelserne etableres der grønne fælles friarealer med adgang for alle.

Lene Bang (S), næstformand i Udvalget for byudvikling og bolig mener, at de nye boliger i området vil forstærke bylivet omkring det allerede velbesøgte Farum Kulturhus.

- Nu får vi skabt liv i de gamle skolebygninger og løftet området som helhed med den tætte nærhed til Farum Bytorv, som også står overfor en større udvidelse. Planen åbner op for opholds- og siddemuligheder både i bibliotekshaven mellem biblioteket og sundhedshuset og omkring den nye boligbebyggelse og gode stiforbindelser rundt om Farum Kulturhus og til resten af området, siger hun.

Parkeringsforhold har også været en central del af debatten. I sidste ende blev der vedtaget en parkeringsnorm på en parkeringsplads per bolig. Det bliver helt op til entreprenøren om Musikhuset skal rives ned for at gøre plads til yderligere seks parkeringspladser.