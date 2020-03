Sophienberg-gruppens projekt Farum Kulturø ser ud til at blive udstyret med et krav om 25 procent almene boliger. Socialdemokratiet ønsker i hvert fald mulighed for at stille krav om dette flettet ind i lokalplanen. De borgerlige partier stejler. Skitse: Sophienberg-gruppen.

Stort projekt ændres - S vil have 25 procent almene boliger

Furesø - 10. marts 2020 kl. 07:20 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smilene var store, da Sophienberg-gruppen blev præsenteret som vinder af en konkurrencen om at udvikle projektet Kulturøen i det centrale Farum. Det gamle rådhus skulle forvandles til 16 rækkehuse, og langs med Frederiksborgvej og Stavnsholtvej skulle der opføres to bygninger med samlet set 7.900 kvadratmeter boliger.

Men nu er smilene stivnet - i hvert fald hos den borgerlige fløj i Furesø Byråd. De fire socialdemokratiske medlemmer af udvalget for byudvikling og bolig har stemt et forslag igennem om, at kommunen kan stille krav om 25 procent almene boliger ind i projektet. Til stor irritation for de borgerlige partier og ikke mindst den konservative udvalgsformand Egil Hulgaard.

- Vi er overraskede over kravet fra Socialdemokratiet så sent i processen. Det er ikke konservative boligpolitik at mase 25 procent almene boliger ind i et projekt, som ikke er desginet til det. Og som ikke er aftalt med projektudvikleren, siger Egil Hulgaard.

Omvendt ser Socialdemokratiet det som en naturlig del af projektet.

- I Socialdemokratiet ønsker vi en balanceret boligsammensætning. Derfor har vi stemt ja til, at det skal fremgå af lokalplanen omkring Kulturøen, at der kan bygges op til 25 procent almene boliger, siger Lene Bang, næstformand i udvalget for Byudvikling og bolig.

- Det hænger rigtig godt sammen med, at der nu bliver nedsat et underudvalg, der skal komme med forslag til indsatser, der fremmer en balanceret bolig og beboersammensætning og stærke fællesskaber i vore almene boligområder, lyder det fra Lene Bang.

Lokalplanforslaget skal en tur forbi byrådet, inden det sendes i høring. Egil Hulgaard håber, at borgmesterpartiet besinder sig.

- 28 procent af boligerne i Furesø er almene boliger. Det er langt over gennemsnittet for Nordsjælland på 17 procent. Jeg ser ikke et stort behov for at bygge flere almene boliger i Furesø, forklarer Egil Hulgaard.

Han undrer sig over, at det socialdemokratiske ønske kommer på banen så sent i processen.

- Der er altid en risiko for, at noget ikke bliver til noget, når man ændrer bygherres forudsætninger sent i processen. Projektet er tegnet færdigt og projektudviklingen har ikke indarbejdet, at der skulle være 25 procent almene boliger, siger Egil Hulgaard.

Farum Kulturø

Projektet Farum Kulturø byder udover boligbyggeriet på en mulighed for at skabe en helhedsplan for et nyt kulturelt centrum i Farum.

Stien fra Kumbelhaven under Frederiksborgvej til Farums gamle rådhus tænkes videreført ind under den gamle skolebygning op til Farum Bytorv.

Den gamle tre-længede skole- og rådhusbygning er bevaringsværdig og transformeres til byhuse i to plan med egne haver. Nybyggeriet tænkes at indeholde 62 to og treværelser lejligheder. I krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej bliver der en ny byport, som åbner op ind til Farum Kulturhus.