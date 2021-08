Se billedserie Det Radikale Venstres Transportordfører Rasmus Helveg Petersen blev den udslagsgivende kraft i Furesøs betsræbelserne på at få støjen fra Fiskebækbroen med i Infrastrukturforliget. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stort lobbyarbejde fik Fiskebækbroen nævnt i infrastrukturaftalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stort lobbyarbejde fik Fiskebækbroen nævnt i infrastrukturaftalen

Furesø - 20. august 2021 kl. 17:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Vrede og skuffelse blandede sig med kuldegysninger over tanken om endnu mere støj fra Hillerødmotorvejen uden konkrete midler til støjdæmpning. Humøret var lavt i dagene efter S-regeringen præsenterede deres oplæg til infrastrukturforlig.

Her var forlængelsen af Hillerødmotorvejen en central del, men til Furesøs overraskelse kom der også en forundersøgelse af en udvidelse til seks spor fra Kollekollebroen til Farum C.

De lokale politikere svarede igen med et sandt arbejdsraseri. I samtlige partiforeninger og fra rådhuset blev der lagt pres på de relevante ordførere. Et stort antal folketingspolitikere blev i tiden op til det endelige forlig foreviget i bekymret postitur ved Fiskebækbroen. Sophie Løhde var der og lovede konkrete midler stil støjdæmpning af broen, Martin Lidegaard, Niels Flemming Hansen, Rasmus Helveg Petersen gav også deres besyv med. I dagene op til sidste forhandlingsdag blev der sendt SMS´er og e-mails i en lind strøm.

Det var ikke en nem sag. For Vejdirektoratet er i gang med en forundersøgelse af, hvordan man kan afhjælpe støjen fra fugerne på Fiskebækbroen. En problematik, som dygtigt blev løftet af Furesø Kommunes vejafdeling i forbindelse med en rapport fra et underudvalg om støj nedsat af Furesø Byråd.

Man stod altså med en bro, som larmer betydeligt mere en støjmodellerne fortæller, da impulsstøjen ikke regnes med. Men også med en samlet pulje til støjdæmpning på 3 mia. kr., hvilket forslår som én skrædder i helvede i det samlede billede.

Lettelsen var derfor stor, da S-regeringen præsenterede det endelig forlig. Her blev støjproblematikken ved Fiskebækbroen nævnt som det eneste støjprojekt i hele landet. Et direkte resultat af de lokale politikere og forvaltningens lobbyarbejde.

Det Radikale Venstres transportordfører Rasmus Helveg Petersen insisterede på at få Fiskebækbroen nævnt i forligsteksten.

- Jeg blev inviteret af partiets byrådsmedlem Tine Hessner og Anders Medum Groth til at komme ud til Fiskebækbroen og opleve støjen på min egen krop. Tine og Anders pressede dygtigt på. De kæmpede virkelig for det. Derfor valgte jeg at investere forhandlingskapital på Fiskebækbroen. Det kom ikke af sig selv. Det var et prioriteret projekt for Radikale Venstre, fortæller Rasmus Helveg Petersen (RV), som glæder sig over, at sejren har mange fædre, idet alle partier stemte for den samlede forligstekst.

Gør det så en forskel, at Fiskebækbroen specifikt er nævnt i infrastrukturaftalen?

- Det gør en stor forskel. Jeg er ikke i tvivl om, at vi får en god løsning. Nu skal der virkelig ske mange mærkelige ting, for at det ikke sker, siger Rasmus Helveg Petersen

Glæde og lettelse

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har skrevet over 100 e-mails til relevante personer i denne sag og fulgte partiets ordfører helt ind i forhandlingslokalet med en SMS.

- Vi nåede rigtig langt gennem et langt sejt træk - og ved at stå sammen, siger Ole Bondo Christensen, og fortsætter:

- Vi har fra det tidlige forår og helt frem til de allersidste forhandlinger om infrastrukturforliget søndag den 27. juni skrevet, ringet, smset og haft møder med minister, trafikordførere og nøglepolitikere fra de forskellige partier på Christiansborg. Vi har også haft foretræde for Folketingets Transportudvalg. Jeg har råbt op i Lorry mange gange og bl.a. med Trine Græse fra Gladsaxe og andre byrådsmedlemmer fra Furesø skrevet artikler og kronikker om sagen.

Anders Medum Groth tog aktion på sagen i borgergruppen »Fiskebækbroen skal støjskærmes«. Han glæder sig over resultatet.

- Jeg er vildt glad for, at vores arbejde i borgergruppen 'Fiskebækbroen skal støjskærmes' er lykkedes. Vi har fået en national opmærksomhed på vores problemstilling, som udelukkende kan tilskrives vores arbejde. Ellers var det aldrig båret ind i forhandlingsrummet, siger Anders Medum Groth, som undervejs i forløbet meldte sig på banen som byrådskandidat for Radikale Venstre.

- Det er lykkedes for Radikale Venstre at få Fiskebækbroen nævnt i aftalen som det eneste område uden konkret afsatte midler. Det er en markant sejr, som må udløse midler fra Vejdirektoratets, så snart undersøgelserne er færdige. Hvis vi følger vores hårde arbejde op, er det stadig muligt at få støjdæmpning samtidig med at udvidelsen til Hillerød er færdig. Det er en kæmpe forbedring i forhold til regeringens udspil. Det har ikke været let at få igennem. Men jeg er glad for at kunne trænge igennem Christiansborgs tykke mure, siger Anders Medum Groth.

Han beskriver den socialdemokratiske regering som tunge at danse med i denne sag, men den lokale partiforening leverede en flot slutspurt.

- De lokale socialdemokrater i Furesø har her til sidst i forløbet gjort et stykke arbejde for at præge regeringens politik på området. I den bedste af alle verdener havde dette arbejde været udført længe før, så regeringens udspil allerede fra start havde sikret støjdæmpning i Furesø. Det er ikke på grund af Socialdemokratiet at det nu ser ud til at lykkes med støjdæmpning i Furesø. Tværtimod. Det er snarere på trods af Socialdemokratiet. Regeringen har været meget tunge at danse med, fortæller Anders Medum Groth.