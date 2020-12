Stort indbrud fra bil i Værløse

112 En bil, der holdt parkeret på Gammel Hareskovvej ved bålstedet, var torsdag udsat for indbrud. Det skete mellem kl.12.30-14.30 ved, at tyven(e) brød bilen op i førersiden. Fra bilen er der stjålet to computere, en taske, en mobiltelefon og en pung indeholdende diverse kort. Ifølge anmeldelsen var flere andre biler på stedet også blevet opbrudt. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv