Båren blev kørt forbi rådhuset på Stiager, og her ventede lokalpolitiske skikkelser for at give Ernst Ellgaard en sidste hilsen. Foto: Jan F. Stephan

Stort billedgalleri: Ernst Ellgaard fik 'Amazing Grace' med på sin sidste rejseVærløses tidligere borgmester Ernst Ellgaard var forbi rådhuset på vej til Kirke Værløse Kirke

På vejen stod blandt andet den nuværende Ole Bondo Christensen (S) ved det nuværende Furesø Rådhus - et byggeri som Ernst Ellgaard i sin tid var med til at grundlægge.

"De mange forskellige, der mødte frem, vidner om, hvor bredt Ernst er anekendt i alle dele af lokalsamfundet," fortæller borgmesteren, der havde følge af blandt andet tidligere borgmester i Ballerup Ove Dalsgaard, og byrådsmedlemmerne Susanne Mortensen (K), Egil Hulgaard (K) og Lars Carstensen (K), Tine Hessner (R) og Preben Pettersson (S). Tidligere byrådsmedlem og formand for SID i Værløse Lone Christensen var også med, formand for Furesø Kommunes folkeoplysningsudvalg Mogens Daniel Bruun og medlemmer af den konservative partiforening i Furesø Sven Kraup og Per Lausen. De to sidstnævnte havde en mere end 100 år gammel partifane med fra Ernst Ellgaards eget parti, Det Konservative Folkeparti. Også Niels Teinhart og Jette Aistrup formand og næstformand i Værløse Almennyttige boligselskab, Tine Kirkeballe, ejer af Værløse Bio og Keld Petersen, tidligere ejer af Værløse Bio, rådhusbetjent Lars Hermansen, som har arbejdet under Ernst Ellgaard og John Mynderup, arrangør af lokalhistoriske cykelturer, var med til at sende en sidste hilsen.