Stort arbejdslegat til lokal sangerinde

- Det går godt med musikken for tiden. Jeg er finalist i DR's KarriereKanonen og skal spille i koncertsalen d. 11. juni, hvor finalen bliver afgjort. Meget spændende. Det er det jeg bruger det meste af min tid på - at deltage i forskellige events, som KarriereKanonen laver. Fx. skal vi have live-coaching af Kristian Koch, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er meget praktisk orienteret undervisning, hvor vi lærer at opbygge en god koncert fra start til slut, fortæller Pil Jeppesen.