Storkepar kom på visit

- Det er rigtigt, at der gik to storke rundt dernede. De var på dagophold for at fouragere. Der var tale om ringmærkede storke - sandsynligvis fra Ganløse. De to storke blev også opserveret ved Bringe Mose. her var den svenske stork Oscar på besøg sidste år, hvilket bragte håb om, at en storkefamilie en dag ville flytte ind i de dertil opstillede storkereder ved Bringe Mose.