Storeflyvedag og Furesø Festival mister tilskud

En pulje på 300.000 kroner holder hvert år hånden under de store begivenheder i Furesø Kommune, men i år bliver det anderledes. Coronakrisen har allerede fået Furesø Løbefest og Jonstrup Jazz Festival til at aflyse. Og med regeringens forbud mod større indendørs og udendørs arrangementer på mere end 10 personer gældende til og med 31. august 2020 ser det også vanskeligt ud for Storeflyvedag og Furesø Festival, som begge er fastlagt til den sidste halvdel af august måned. Storeflyvedag har forsøgt at gentænke arrangementet med mindre tilskuerforsamlinger rundt omkring i Furesø Kommune, men det forudsatte, at bevillingen på 100.000 kroner opretholdes.