I foråret markerede flyvevåbnets F16 fly 40 års jubilæum med overflyvning af hele landt. Lørdag den 22. august flyver en F16-patrulje ind over Flyvestation Værløse. Foto: Thomas Olsen

Storeflyvedag markeres med F16-overflyvning

I en ikke alt for fjern fortid var det forholdsvis normalt at se F16-jagere flyve ind over Farum og Værløse med kurs mod den 3 km lange landingsbane ved Søndersø. Enkelte ældre borgere mindes endda lyden, når lydmuren gennembrydes.