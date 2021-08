Storeflyvedag klar med flot show

EH-101 vil lave en demo af redning af person, ved først at sætte personen af, for dernæst at flyve væk og komme tilbage og hente personen op igen. Begge ting er virkelig spændende for alle at se på, fortæller en stolt Mikael Boutrup, som også kan byde på kunstflyvning.

Storeflyvedag er en af områdets helt store begivenheder. Mikael Boutrup startede i det små i 2015, men i 2017 dukkede 25.000 mennesker op for at kigge på flyene. Det gentog sig i 2018, men de sidste to år har der ikke været afviklet Storeflyvedag. I 2019 pga. af et uheldigt smmenfald med Roskilde Airshow og året efter pga corona-restriktioner.

Igen i år har det været en kamp at få tingene til at passe sammen i forhold til coronasituationen. Løsningen er blevet, at tilskuerne inviteres til at tage et tæppe med og tage plads i græsset på Flyvestation Værløse. Der bliver således ikke mulighed for at klappe et fly, men der vil dog være åbent i Flyhistorisk Hangar i Hangar 2. Her vil der også være salg af øl, vand og pølser, og pigespejderne fra Jonstrup sælger Hansens Is fra budcykler.