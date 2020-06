Storeflyvedag aflyst - men sender flyvende hilsen

Storeflyvedag 2020 bliver ikke til noget. Corona/Covid-19 har resulteret i, at alle store festivaler og arrangementer må aflyses. Det gælder også Storeflyvedag.

- Vi havde håbet, at vi kunne gennemføre Store Flyvedag ved at ændre den til 'Drive-in Air show' i år. Men det har vi desværre ikke fået lov til", fortæller Mikael Boutrup, der er hovedmanden bag Storeflyvedag.

Han kommer dog med en kryptisk melding. For et eller andet kommer der til at ske på Storeflyvedag den 22. august.