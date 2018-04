Store udsving i medlemstal

Der er solstrålehistorier, som den om Farum Gymnastikforening, som lagde stilen om og mere end fordoblede medlemstallet. Der er Hareskov IF Fodbold, som går imod strømmen for fodboldklubberne i Furesø og med en satsning på pigefodbold er vokset med 1/3-del. Og hvad med Værløse Håndboldklub, som har fordoblet antallet af medlemmer i alderen 0-12 år. Og så er der den nye dreng i klassen, Furesø Løbeklub, som er vokset til 243 medlemmer. Tilsammen giver det fremgang på medlemssiden.

- Jeg er rigtig glad for fremgangen i medlemstal. Jeg er også opmærksom på, at det er et samlet tal og ikke et udtryk for unikke medlemmer, siger Tine Hessner (RV), formand for Kultur- Fritids og Idrætsudvalget.