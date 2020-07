Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har lidt at tænke over på sommerens cykeltur.

Store politiske beslutninger venter i Furesø

Efteråret byder også på en del opgaver, der kræver politisk håndelag. Der skal findes en løsning på den efterhånden langvarige lejekontraktforhandling med FC Nordsjælland. Det bliver en afbalancering af klubbens ønske om at flytte en del aktiviteter til Hillerød, og Furesø Kommunes ønske om at bruge det 400 mio. kr., dyre Superligastadion til noget fornuftigt.

Jo, først og fremmest skal han træffe en beslutning om sin egen fremtid. Socialdemokratiet i Furesø vælger borgmesterkandidat ved generalforsamlingen til september. Efter snart 11 år i borgmesterstolen har Ole Bondo Christensen forlængst vundet retten til selv at bestemme, hvornår han går af. Han er 62 år. Alt andet end fire år mere vil være en overraskelse. Det er mest sandsynligt, at han bliver siddende. Men den officielle meddelelse er altså ikke kommet endnu!

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) skal igen denne sommer ud at cykle. Og hvad er det så, han kan cykle rundt og fundere over?

Analyse: Det er ferietid. Tid til at slappe af og lade batterierne op. Men det er også tid til at fundere over de kommende udfordringer.

