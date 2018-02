Anders Ahnfelt-Rønne er selv på scenen i en del af forestillingerne. Her er han i »Det Forsømte Forår.« Foto: ROBERTO FORTUNA

Store navne gæster Undergrunden

Furesø - 11. februar 2018 kl. 11:56 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny sæson står for døren, og Egnsteatret Undergrundens leder Anders Ahnfelt-Rønne har ingen intentioner om at slække på det kunstneriske niveau. Sæsonen byder på et gensyn med dansk teaters førstedame, Ghita Nørby, en række af landets bedste operasangere og til efteråret et samspil mellem Kim Sjøgren og Anders Ahnfelt-Rønne.

Men fine kunstnere er ikke lig med finkultur. Faktisk er Anders Ahnfelt-Rønne meget lidt begejstret for ordet, finkultur.

- Jeg kan ikke så godt lide ordet finkultur. For mig handler det om at tage fine kunstnere ind, men ikke gøre det på en snobbet måde. Ghita Nørby og Kim Sjøgren er alt andet end snobbede, forklarer Anders Ahnfelt-Rønne.

Tværtimod ser han netop de store kunstnernavne, som en del af Undergrundens eksistensberettigelse.

- Vi laver også smalle ting, men så kommer der ikke så mange tilskuere. Vi driver trods alt et teater, og det nytter ikke noget at sidde i et hjørne og spille Mozart. Der må være en slags folkelighed i professionen, lyder det fra Anders Ahnfelt-Rønne, som har været aktør i kulturlivet i en halv menneskealder. Heriblandt 15 år som direktør for Rialto Teatret.

- Jeg har været med i mange år og har et stort netværk. Det gør det nemmere at få de store navne herud. For eksempel har jeg kendt Ghita i mange år. Da hun brækkede hoften for nogle måneder siden, gik der ikke mange dage, før jeg fik en SMS om, at hun nok skulle blive klar. Det viser hendes store engagement, fortæller Anders Ahnfelt-Rønne.

Han glæder sig ikke mindst over, at det lokale publikum bakker op, når de store navne kommer til Furesø.

- Billetsalget til de store forestillinger viser, at 50 procent af billetterne sælges til folk fra 3500 og 3520, siger han med et stort smil.

- Vi har med vilje holdt billetpriserne nede på et fornuftigt niveau. Hos os kan en hel familie se Rigoletto for en billets pris i Operaen, forklarer Anders Ahnfelt-Rønne.

Undergrunden lancerer i denne sæson et årskort. Her kan man for 500 kroner få adgang til alle sæsonens forestillinger.