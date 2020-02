Stor succes med søndagsløb i Farum Lillevang

Hver søndag kan man finde udfordringer i skoven. Foto: Sebastian Fromm, Lyngby Orienteringsklub

Furesø - 16. februar 2020 kl. 09:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FARUM: Hver søndag arrangerer Farum Orienteringsklub familieløb i Farum Lillevang. Interessen for at deltage har været så stor, at det er kommet bag på arrangørerne.

- Der er et stigende antal mennesker, der vælger at tilbringe et par timer søndag formiddag i Farum Lillevang og finde poster i skoven. Ja, endda så mange at deltagertallet forleden overraskede arrangørerne, der var ikke nok kort, så da de første kom tilbage, måtte de aflevere deres kort til de næste, fortæller Kai Beck-Andersen fra Farum Orienteringsklub.

- Nu er vi bedre forberedte der er kort nok til alle. Vi glæder os til fortsat at byde familier, løbere, motionister velkommen til en tur i skoven, lover Farum Orienteringsklub.

Det er ikke for ingenting, at søndagsløbene trækker mange deltagere.

- Orienteringsløb er en fantastisk familievenlig sport, idet hele familien kan være i skoven samtidigt. Der er ikke forældre, der står og fryser på sidelinjen og ser på at børnene er aktive. Mor og far er også ude og løbe i skoven. Børnene elsker at være aktive sammen med forældrene. Orienteringsløb er den rigtige motion for løberen, der vil have flere udfordringer. Eller for motionisten, der synes almindeligt løb er kedeligt. Ved orienteringsløb er der hele tiden små delmål - vejen fra post til post. Og dermed mange små succeser, siger Kai Beck-Andersen.

Farum Orienteringsklub har forskellige baner og ture klar, der er korte og lette, der er lange og svære. Klubben opfordrer interesserede til at komme og prøve.

Startområdet er på Regimentsvej 14. Man kan starte mellem kl. 10 og 11 på søndag - og hver søndag de næste måneder. Det koster 20 kr. at deltage. Der er saft og kakao efter turen.