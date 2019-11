Stor kapacitet tiltræder som leder af Skovhuset

- Det er en kæmpe kapacitet, som Skovhuset både har tiltrukket og valgt at ansætte. Det er vi kolossalt stolte af. Vi har selvfølgelig undervejs i ansættelsesprocessen overvejet, om vi kan tilbyde Lars Grambye de rigtige rammer. Og det har dialogen med Lars overbevist os om, at vi kan. Men det er især Lars' meget veltænkte og skarptslebne strategiske planer for husets udvikling, der har sikret ham stillingen, og som er fundamentet for det fremtidige samarbejde, siger Hanne Rude-Petersen, formand for Skovhusets bestyrelse.

- Jeg har faktisk i årevis haft et godt øje til Skovhuset, og har været blandt ansøgerne til lederstillingen før. Jeg ser et gevaldigt potentiale i Skovhuset. Huset har i kraft af sin historie og beliggenhed en unik chance for at profilere sig med vores fælles natur og omgivelser som hovedtema for den kunstneriske virksomhed, formidling og øvrige aktiviteter. Mit netværk i branchen er temmelig stort, og jeg er sikker på, at et udvidet naturbegreb kan åbne helt nye døre og øge Skovhusets betydning som formidler af samtidskunst af meget høj kvalitet og som et nyt og innovativt center for samspillet mellem kunst og natur, siger Lars Grambye.