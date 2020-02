Stor forfatter gæster Farum Bibliotek

Dorrit Willumsen har siden 1965 været en vægtig stemme i dansk litteratur, hvor hun gennem de mange år har opbygget et stort og dedikeret læserpublikum. I efteråret 2019 udgav hun romanen 'Løg trækker tårer', der handler om at opdage, at man befinder sig et sted i sit liv, hvor man slet ikke har lyst til at være. Hovedpersonen er den 74-årige Wendy, som slet ikke hedder Wendy, men som på sin 74-års fødselsdag får nok af sit sit triste liv og forlader mand og hus. Sammen med sin ulvepels flytter hun i al hemmelighed ind i skunken i en tom lejlighed. Hendes vemodige griben efter lykke foregår som i en drøm, mens Wendy selv svæver ned i supermarkedet efter lydløse bananer, hun kan spise i fred i sin skunk.