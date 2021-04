Der er gang i byggeriet i Furesø Kommune, og det betyder øget arbejdspres på kommunekontoret. Presseefoto Foto: Martin Kierstein

Stor byggelyst presser Furesø Kommune

Furesø - 23. april 2021 kl. 09:28

Der er travlt, og det går stærkt. Byggelysten hos virksomheder og borgere lægger pres på byggesagsbehandlingen i Furesø Kommune, Men kommunen gør det stadig noget bedre end mange andre kommuner.

I Furesø Kommune var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager nemlig kun 32,5 dage i 2020. Det står noget i kontrast til gennemsnittet på tværs af kommunerne, der var på 62 dage.

"En effektiv sagsbehandling betyder meget for, hvordan vi som borgere og erhvervsdrivende oplever vores kommune. 2020 har stillet store krav til medarbejderne, der har skulle løse opgaverne hjemmefra og under svære kår. Derfor er det imponerende flot," konstaterer Egil Hulgaard (C), der er formand for Udvalget for byudvikling og bolig.

"Samtidig er jeg glad for, at vi i kommunen de sidste par år har sat et skarpt fokus på at kommunikere klart om, hvad ansøgninger skal indeholde. Det betyder, at vi kan tage hånd om ansøgningerne, når de kommer ind, i stedet for at bruge tid på at følge op med borgerne og besvare rykkere," siger han.

Øget pres Effektiviteten skaber dog også en forventning om et hurtigt svar hos borgere og virksomheder, der i første kvartal 2021 har øget aktiviteten voldsomt ved at sende 34 procent flere ansøgninger ind sammenlignet med samme kvartal året før. Det forsøger medarbejderne nu at tage hånd om ved at forventningsafstemme bedre med borgerne og ved at lukke for telefontiden onsdag, fordi det giver ro om sagsbehandlingen, fortæller centerchef Ellen Hvidt Thelle.

"Vi gør lige nu alt, hvad vi kan for at møde borgere og virksomheders behov. Der er virkelig gang i bolig- og byggeprojekterne, og det er naturligvis glædeligt. Vi vil meget hellere håndtere sager end svare på rykkere og forespørgsler fra borgere, der bare gerne vil i gang. Det håber vi, at den ændrede telefontid kan hjælpe med. Samtidig opfordrer vi til, at man venter med at søge til senere, hvis byggeriet for eksempel først er planlagt til næste forår," siger hun.red.