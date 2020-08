Sidste år væltede Moonjam Værløse Bymidte med en forrygende koncert ved Aftenåbent. Dette års Aftenåbent bliver ikke til noget. Værløse Bymdiet har valgt at aflyse med henvisning til reglerne for Covid-19. Foto: Mikkel Kjølby

Stor begivenhed aflyst

Aftenåbent på Værløse Bymidte plejer at samle et hav af mennesker omkring musik, god mad og gode tilbud i butikkerne.

Efterårets udgave var planlagt til torsdag den 3. september, men forsamlingsforbudet får nu konsekvenser for begivenheden.

Centerforeningen for Værløse Bymidte skriver på sin hjemmeside, at man har valgt at aflyse den store begivenhed med henvisning til reglerne angående Covid-19.