Støjkriger med sød musik i ørerne

Anders Medum Groth har gjort opmærksom på sig selv med en indsats for at få begrænset støjen fra motorvejen, men der gemmer sig meget mere i den læreruddannede byrådskandidat for Radikale Venstre.

Fra støj til musikundervisning.

Anders Medum Groth kender de fleste efterhånden som en markant stemme i kampen for at få støjdæmpet Hillerød Motorvejen og ikke mindst Fiskebækbroen. Byrådskandidaten for Radikale Venstre rummer langt mere.

Han voksede op i Rødbyhavn i et hjem, hvor mor og far var selvstændige erhvervsdrivende. Anders havde job på såvel kroen som kirken og senere i Lalandia. Han blev tidligt politisk aktiv. I gymnasiet var han medlem af SF Ungdom og var endda med ei landsledelsen sammen med Astrid Krag og Jesper Petersen. Det gav også erfaring som byrådskandidat og som folketingskandidat for SF, hvor han gik i clinch med Morten Messerschmidt.

Musikken trak en del. Anders arrangerede Rødby festival med Magtens Korridorer som trækplaster.

- Det blev en bragende fiasko. Cirka 20 betalende publikummer kom til arrangementet, da det samme dag Tuborgs julebryg lod sneen falde i byen. Og selvom jeg også havde skaffet alkoholbevilling og julebryg til festivalen, var det mere interessant for byens ungdom at drikke juleøllene på det brune værtshus, hvor der er i dagens anledning var striptease. Efter den oplevelse blev provinsen endegyldigt nok for mig. Jeg havde behov for luftforandring og startede som lærerstuderende på N. Zahle Seminarium ved Nørreport. Det skulle være så meget København som det overhovedet kunne være, fortæller Anders Medum Groth.

På lærerseminariet spirede interessen for politik atter. Anders meldte sig ind i Alternativet og var i deres nyskabende politiske laboratorier. Det lærte ham en vigtig lektie.

- Der var simpelthen ikke erfaring nok i partiet, til at det for alvor ville kunne gøre en forskel. Politik skal ikke føres fra fløjene. Så udestår resultaterne. Fra midten med de pragmatiske løsninger, der stadig er præget af visioner, opnår vi efter min mening de bedste resultater. Det grønne og vores svageste har altid været et hovedfokus for mig, forklarer Anders Medum Groth.

Som uddannet lærer fik han arbejde på Bakkegårdsskolen i Gentofte. Noget helt andet end årene som lærervikar i Rødby. Kontrasten på elevgrundlaget i Rødby og Gentofte var markant. Det var en øjenåbner.

Efter otte år som lærer fik han nok. Det faldt sammen med indførelsen af skolereformen.

- Skolereformen blev mit endeligt med folkeskolen. Jeg var lærer i et år efter indførelsen af skolereformen. Jeg oplevede at kvaliteten i min undervisning faldt markant, fordi jeg ikke længere kunne forberede, evaluere og udvikle min undervisning tilstrækkeligt. Det var en hård tid, erkender Anders Medum Groth.

Tilbage til musikken Interessen for musik førte Anders på sporet af et karriereskifte.

- Clio Online var et nyt digital undervisningsforlag, der stormede frem. De manglede en redaktør til at starte en undervisningsportal op til musikundervisning i grundskolen. Den søgte jeg og var heldig at få, fortæller Anders Medum Groth.

I løbet af to år stablede han websitet: www.musikfaget.dk på benene. Her kan musiklærere finde inspiration.

Anders skiftede igen arbejde. Denne gang til en stilling som projektleder hos Musiklærerforeningens forlag, Dansk Sang. Også her laver ehna digitalt undervisningsmateriale.

Og så kom støjen Anders Medum Groth er gift, har tre børn, og bor i Farum. Ikke langt fra motorvejen. Det var støjen, der fik ham op af stolen.

- Op til sidste kommunalvalg prøvede jeg på vegne af min grundejerforening at få råbt de lokale politikere op ift. støjen. Rigtigt mange politikere forsikrede at de ville tage hånd om sagen, fortæller Anders Medum Groth, som kom med i kommunens underudvalg om støj.

- I juni 2020 blev jeg træt af at vente. Jeg oplevede ikke at der skete noget som helst på området. Og er man ikke tilfreds med sine politikere, må man jo selv stille sig til rådighed. Dermed gjort, siger Anders Medum Groth.

Men hans baggrund gør, at der er meget mere end støj i ham. Han har seks fokusområder: Det gode børneliv, Motorvejen skal støjdæmpes, Natur og biodiversitet, Rigt kulturliv og Frit valg.

- Jeg har overordnet set de seks områder, som jeg rigtigt gerne vil arbejde med i byrådet, forklarer Anders Medum Groth.