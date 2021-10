Se billedserie Borgmester Ole Bondo Christensen (S) presser på for at få åbnet puljen til støjdæmpning længe inden udvidelsen til seks spor. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Støjdæmpning kan overhale motorvejsudvidelse indenom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støjdæmpning kan overhale motorvejsudvidelse indenom

Furesø - 23. oktober 2021 kl. 07:38 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FURESØ: En gigantisk og bred indsats fra alle partier sikrede, at støjdæmpning af Fiskebækbroen blev nævnt i S-regeringens infrastrukturforlig. Dertil kom, at der blev afsat fem millioner kroner til en forundersøgelse af muligheden for en forlængelse af S-togsbanen til Hillerød.

Indsatsen fortsætter for fulde drøn. I sidste uge fik Furesø Kommune i samarbejde med Allerød tildelt lederrollen i forhold til forlængelsen af S-toget, samt ændringen af motorvejen gennem Furesø, da de 29 kommuner i hovedstadsomådet holdt møde om transportområdet samt ændringen af motorvejen gennem Furesø.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har derfor sendt et brev til Transportminister Benny Engelbrecht (S), hvor han foreslår et snarligt møde, men også åbner for, at Furesø Kommunes forvaltning deltager aktivt i planlægningsprocessen. Det sker ikke mindst for, at få åbnet puljen til støjdæmpning længe inden selve udvidelsen af motorvejen fra Ring 4 til Farum C. til seks spor. Udvidelsen forventes tidligst gennemført om ti år.

-Der skal gennemføres en VVM-undersøgelsen, inden udvidelsen til seks spor kan sættes i gang, men der er allerede afsat 1,3 mia. kr til projektet. I den pulje er der midler til støjbekæmpelse. Vi har en gode idéer til, hvordan vi kan sætte arbejdet med støjbekæmpelsen i gang inden selve udvidelsen, siger Ole Bondo Christensen, som også har drøftet sagen med Vejdirektoratet.

-Vi er i dialog med Vejdirektoratet om muligheden for at lave støjdæmpning på en kompatibel måde i forhold til den senere udvidelse til seks spor, så vi ikke behøver at vente på VVM-undersøgelsen, forklarer Ole Bondo Christensen.

Også med støjdæmpning af Fiskebækbroen bliver der presset på. Ifølge infratrukturforliget skal Vejdirektoratet foreligge forligsparterne et projekt for Fiskebækbroen allerede til foråret. Også her vil borgmesteren gerne overbringe ministeren et klart budskab.

-Vi vil gerne understrege overfor ministeren, at støjdæmpning er et rigtig vigtigt emne for borgerne i Furesø.

Fra Fiskebækbroen til Bistrupvej arbejdes der med tanker om en overdækning af motorvejen. Også denne sag er drøftet med Vejdirektoratet.

Allerød er kommet med

Furesø Kommunes helt store infrastrukturplan om at forlænge S-togsbanen til Hillerød har fået et lille løft. Furesø Kommune er tildelt lederrollen for planen, som indenfor de nærmeste år skal belyses nærmere i en forundersøgelse. Men nu er Allerød Kommune med i planlægningen.

-Det er meningen, at vi skal presse på og sørge for fremdrift i forhold til DSBs forundersøgelse af projektet, siger Ole Bondo Christensen.

Indtil videre er det tanken, at flytte toglinjen ned ved siden af Hillerød-motorvejen. Farum Station tænkes flyttet til Bybækgrunden tæt på Farum Midtpunkt og Farum Bytorv. Sporet føres herefter videre langs motorvejen op til det nye supersygehus ved Favrholm udenfor Hillerød.