Stjerneskuespiller underviste gymnasieelever

Forleden var skuespiller Thure Lindhardt på besøg på Kruses Gymnasium og HF for at holde foredrag for første årgang. Han fortalte om sin karriere og teaterets relevans i dag, skriver skolen i en pressemeddelelse om besøget.

"På første årgang er man lige nu i gang med grundforløbet, hvor eleverne bliver introduceret til de forskellige gymnasiale fagdiscipliner. I sprogfagene på Kruse har man i år valgt at have et særligt fokus på dramaet som genre. Eleverne bliver således præsenteret for forskellige dramatiske værker i sprogfagene og arbejder også aktivt med drama-genren i deres egne kreative tekstproduktioner," skriver skolen.

Forløbet bød blandt andet på et besøg i Grønnegårdsteateret og klassikeren Jean de France.

"Her på Kruse går vi meget op i at give eleverne en dybere indsigt i de emner, de arbejder med. En stærk faglighed har altid været kendetegnende for skolen - men vi er meget bevidste om, at det er de sociale og kreative arbejdsformer, der giver eleverne de bedste læringsoplevelser. Et drama skal ikke bare læses - det skal opleves! Så med teaterturen og Thure Lindhardts foredrag vil vi gøre dramaet levende for eleverne og give dem en oplevelse, som de kan være sammen om - en oplevelse som bare giver den ekstra dimension til arbejdet med drama-genren," siger Sarah Ørndrup, kommunikationsmedarbejder på Kruse.

jbt