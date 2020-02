Elias Budde Christensen (I baggrunden) har fået et stort gennembrud i DR-serien "Når støvet har lagt sig". Foto: Jason Alami/DR.

Stjerneskuddet Elias taler ud i DR-interview

Furesø - 21. februar 2020 kl. 20:56 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem 600.000 og 1. mio. mennesker kan hver søndag følge det unge skuespillertalent Elias Budde Christensen fra Hareskovby tage livtag med rollen som Albert i DRs store seriesatsning »Når støvet har lagt sig«.

- Det har jeg faktisk overhovedet ikke tænkt over. Men det er en sjov tanke. Det har jeg slet ikke overvejet, da vi indspillede - at folk jo faktisk skal se serien på et tidspunkt, siger Elias Budde Christensen til DR.

Rollen i den højtprofilerede serie har naturligvis fået interessen for den næsten 18-årige 1.g er til at eksplodere, men Elias Budde Christensen er langtfra sikker på, at han vil gå skuespilvejen.

- Jeg vil ikke afvise, at jeg kunne finde på at søge ind på en skuespilskole efter gymnasiet, siger Elias Budde Christensen til DR, som beskriver det som at holde en dør åben.

- Hvis jeg nu får flere job som skuespiller, kan det jo godt være, at jeg søger den vej. Det er i hvert fald megasjovt, og lige nu vil jeg i hvert fald gerne have flere roller, lyder det videre i interviewet med DR.

Elias Budde Christensen har allerede haft en del roller. Han spillede hovedrollen i TV2-serien »Thomas14«, og havde han en meget lille birolle i »Dronningen«

Branchen er bestemt heller ikke ny for den unge mand fra Hareskovby. Hans far, Anders Budde Christensen, er uddannet skuespiller, og var i mange år en del af ensemblet hos Mungo Park i Allerød. I dag er han freelancer og har netop nu en rolle på Svendborg Teater.

- Jeg talte med min far om teater og skuespil, og jeg synes bare, at det lød sjovt. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt gerne ville tjene nogle penge, så jeg kom til en casting på en dokumentarfilm, hvor der skulle filmes nogle rekonstruktioner. På den måde kom jeg til mange andre castings, forklarer Elias Budde Christensen til DR.