Lørdag den 9. november kl. 11 til 12 i Bog & Idé på Farum Bytorv signerer Dorthe Stieper sin nye bog, ?Historien om en mor ? 11 mødre fortæller om at have børn med autisme.?

Stieper udgiver ny bog om autismemødre

- Det er også beretninger om at være sit barns oversætter og faste holdepunkt i verden, om at kæmpe for den rette hjælp til sit barn, om bekymringer og udfordringer på hjemmefronten, om skyld og skam, sorg og tab og om at betale kærlighedens pris - men også historier om at små sejre i hverdagen, om at glæde sig over sit barn og finde sig til rette i livet, som det nu former sig.

- Det er barske beretninger om at kæmpe med systemet, om at blive mistænkeliggjort og om at sætte alt ind på at hjælpe sit barn ud i livet, fortæller Dorthe Stieper og fortsætter:

Oplevelserne med Dorthes egen datter gav næring til en sund interesse for området og med en baggrund som journalist og kulturformidler var det naturligt at skrive en bog. Det blev til en interviewbog, hvor Dorthe får 11 mødre til autismebørn til at sætte ord og følelser på dagligdagen. Meget aktuelt i en tid, hvor et stigende antal børn og unge i Danmark får autismediagnose. I

Her i Furesø er hun kendt som aktiv i foreningen Sind. Dorthe Stieper fungerer som pårørendementor for forældre til psykisk sårbare børn, bl.a. i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor hendes egen datter har været indlagt.

