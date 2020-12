Stenkast på motorvejen: Mand fik smadret sin bilrude

Torsdag eftermiddag anmeldte en 30-årig mand fra Frederikssund, at han havde fået smadret sin bilrude på Hillerødmotorvejen omkring Farum. Politiet skriver på døgnrapporten, at manden kørte syd for Frederiksborgvej, da ulykken skete.