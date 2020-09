Stengården i finalen som Årets Gårdbutik

Internetportalen goforlocal gentager succesen og leder for andet år i streg efter Danmarks bedste gårdbutikker og lokalproducenter. Hen over sommeren har de danske forbrugere derfor haft mulighed for at stemme på deres favorit blandt mere end 500 gårdbutikker og lokalproducenter fordelt over hele landet. De flere tusinde stemmer er nu talt sammen, og goforlocal er klar til at offentliggøre de nominerede.