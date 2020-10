Se billedserie Elisabeth og Jens-Otto Rasmussens gårdbutik på Stengården er udpeget til Årets Gårdbutik 2020 af www.goforloca.dk. Arkivfoto

Stengården er Årets Gårdbutik

Furesø - 09. oktober 2020 kl. 11:37 Af Mikkel Kjølby

Længe inden alle os andre begyndte at gå op i økologi, tog Elisabeth og Jens-Otto Rasmussen fat. Muligheden for at komme ud af kontorerne var for fristende for de to kemiingeniører. I 1997 fandt de en herlig plet i Bregnerød. Og så startede eventyret.

I dag driver de et økologisk landbrug med høns, køer, café, gårdbutik og herlige grøntsager i lange baner.

- Vi er begge vokset op på landet, og som kemiingeniører ved vi, hvad der sker, når man smider kemi på jorden, fortalte Elisabeth Rasmussen i en artikel i Frederiksborg Amts Avis i 2018.

Alle de friske og økologiske varer kan man købe i den dertil indrettede gårdbutik, som med årene er blevet så velforsynet, at den kan tage kampen op med en supermarked. Et stigende antal gæster svinger ind på gårdpladsen for at købe de skønne varer.

Nu er gårdbutikken udpeget til Årets Gårdbutik 2020 af foreningen Goforlocal.

- Hvis man spørger dommerne, og det gjorde vi jo, er der ikke meget, der kan hamle op med et regulært kulinarisk slaraffenland. Derfor var det også et enigt dommerpanel, der besluttede, at Stengårdens Økologiske Gårdbutik skulle have prisen som Danmarks Bedste Gårdbutik 2020, lyder det i en pressemeddelelse fra goforlocal.dk

Dommerpanelet bestod af kompetente mennesker som detailhandel- og forbrugereksperten Flemming Birch, klimajournalisten Anna Fenger Schefte og den gastronomiske iværksætter Claus Meyer.

- Elisabeth og Jens Otto har drevet Stengården i mere end 20 år, og det kan ses. Gårdbutikken kan faktisk bedst betegnes som et lille økologisk supermarked, hvor man kan handle ind til et helt måltid på én gang. Udover det store udvalg, lagde dommerne også vægt på, at Stengården har en stor egenproduktion af lækre kvalitetsprodukter. Og det er med god grund, for på Stengården dyrker de ikke mindre end 100 forskellige typer grøntsager. Det er yderst sjældent, at man møder nogen, der brænder for kål på samme måde som Elisabeth og Jens Otto, lyder det i en udtalelse fra dommerpanelet.

Flemming Birch går skridtet videre.

- At give Stengården prisen er mere end bare et klap på skulderen. Det er en form for 'life-time achievement award', der siger, at det har de sgu gjort godt.

For gårdejerne består tilfredsstillelsen i høj grad af at leve livet på gården.

- Det er et fantastisk liv. Vi kunne afpasse det efter børnene, og det giver energi mere tilbage at lave friske produkter til kunderne. Lige præcis i dag er den første spinat klar til salg. Nogle af kunderne har glædet sig helt vildt. Større tilfredsstillelse er det svært at finde, sagde Elisabeth Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis i 2018.

Stengården har 50 køer og kalve, som slagtes efter to år. 3000 høns går frit rundt i den 2 1/2 hektar store æbleplantage, og der plantes spinat, gulerødder, squash, kartofler, løg og meget andet på 5 hektar af den 100 hektar store grund.