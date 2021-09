Se billedserie Malte Koch og Pia Elmtoft kender Stavnsholt Kirke indenfra og ud. Fotos: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Stavnsholtkirken er von Spreckelsens bud på den universelle harmoni

Furesø - 04. september 2021

Den store udbygning af Farum førte for 40 år siden til opførelsen af Stavnsholtkirken. Efter en arkitektkonkurrence valgte man John von Spreckelsen som arkitekt. Han var på det tidspunkt mest kendt som underviser på Arkitektskolen, men havde opført et par kirker - ikke mindst den imponerende Vangede Kirke. Først senere blev han valgt til at opføre Menneskehedens Triumfbue i Paris.

Johan von Spreckelsen gik til opgaven med at bygge Stavnsholtkirken med et ønske om at udtrykke den universelle harmoni. Han ville finde det arkitektoniske udtryk, der spejlede kristendommen. Og intet spejlder kristendommen mere end den treeenige gud. Intet er overladt til tilfældighederne i Stavnsholtkirken, hvor tallet tre er gennemgående. Selv antallet af lamper i kirkerummet er tre gange tre og vægfladerne er delt ind i ni kvadrater.

Pia Elmtoft var med nedlæggelse af grundstenen i 1980.

- Jeg stod der med min nyfødte datter på armen, erindrer Pia Elmtoft som fortsat er en del af menigheden.

Først året efter stod kirken klar på pladsen, hvor der før stod pavilloner, der husede Irma og Super Brugsen. Indvielsen fandt sted den 23. august 1981.

- I flere år havde der været afholdt gudstjenester i Stavnsholtskolens kantine. Det var ikke en festlig oplevelse. Så da Stavnsholtkirken åbnede, blev der lavet en masse arrangementer for at skabe et fællesskab omkring den nye kirke. Jeg skulle vænne mig til, at den ikke var som en gammel kirke, men det varede ikke længe. Jeg holder rigtig meget af den. Nok også fordi jeg har været her så meget, fortæller Pia Elmtoft.

Malte Koch blev ansat som sognepræst i 1989 og blev lige til sin pensionering i 2016. I dag er han formand for Menighedsrådet i Farum Sogn. Han har altid nydt gudstjenesterne i kirkerummet. Spreckelsen designede rummet, så der var mulighed for øjenkontakt med alle gæster. Derfor er rummet præcis 18 gange 18 meter.

- Jeg har altid foretrukket at holde gudstjenesten bag alteret. Her fra kan man se ansigtudstrykket på alle kirkegængerne. Det er også meget specielt, at orglet og koret står bag alteret. Det kræver stor disciplin af koret, fortæller Malte Koch, som flere gange er blevet spurgt om, hvorfor der ikke er et krucifiks i kirkerummet.

- Jamen, det er der. Det er orglet. Det er formet som et krucifiks i kvadrater, forklarer Malte Koch.

Kirkerummets vigtigste elementer, alteret, prædikestolen og døbefonten er alle lavet i Carrara-marmor. Faktisk er prædikestolen og døbefonten hugget ud af samme blok. Tilsammen danner de en perfekt kube.

Netop denne form går igen i designet. Kirkerummet er en perfekt terning. Et kunstværk i sig selv.

- For mange år siden var der en lang diskussion om, hvorvidt kirkerummet skulle udsmykkes. Den dygtige kunstner Nulle Øigaard fik lov til at udstille inde i kirken. Det var flotte værker, men det passede ikke ind. Efter det anerkendte man, at rummet er et kunstværk i sig selv, fortæller Malte Koch.

Egetræ er en anden vigtig faktor. Alle møblerne er lavet i dette materiale. Udenfor kirken er der plantet egetræer efter fibonaccitalprincippet. De er spredt ud i formen, der kendes fra solsikkens frøstamme.

Hele designet er bygget om det såkaldte gyldne snit med udgangspunkt i våbenhuset.

Skal stå som minde om tiden

40 år er gået. Der er kommet liv i kirken. Om det så er konfirmationer, julegudstjenester med 300 kirkegængere, babysalmesang eller gospelsang eller en kop kaffe i det smukke atrie. Lokalbefolkningen har dannet en relation til Stavnsholtkirken.

Ganske som den snart 1000 år gamle Farum Kirke skal Stavnsholtkirken stå som et minde.

- Heldigvis blev Stavnsholtkirken bygget som en moderne kirke. Man skal huske på, at gudstjenesterne og kirkerne ændrer sig, men ritualerne er de samme. Vi håber, at Stavnsholtkirken også ligger her om 800 år. Det fortjener den, siger Pia Elmtoft.