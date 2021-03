Se billedserie Det er lang tid siden Widex forlod Værløse. Nu skal der nyt liv i området gennem kommuneplanen og lokalplaner. Men først skal borgerne høres. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Stationsnærhed bliver afgørende faktor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stationsnærhed bliver afgørende faktor

Furesø - 27. marts 2021 kl. 06:38 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

VÆRLØSE: Efter ti år stilstand vil Furesø Kommune sætte gang i udviklingen af Widex-grundene samt opdatere plangrundlaget for den resterende del af erhvervsområdet mellem Kirke Værløsevej og Ny Vestergårdsvej, men forvaltningens oplæg mødte kritik fra flere sider ved onsdagens byrådsmøde.

Debatoplægget er meget åbent og lægger op til intens borgerinddragelse, men er samtidig meget vagt formuleret. Der er ingen tydelige pejlemærker.

Radikale Venstres byrådsmedlem Tine Hessner undrer sig i den grad. For området er det sidste centrale område i Værløse, der kan byudvikles, men debatoplægget nævner ikke, at der skal planlægges ud fra Fingerplanens direktiver om stationsnærhed for erhverv og ungdomsuddannelse.

- Der er planmæssige restriktioner i forhold til, hvor i en kommune man kan etablere nyt erhverv - kontorintensive erhvervsarealer. Begrænsningen er bl.a., at det skal være stationsnært. Det er superrestriktivt, at det har afsæt i togstationer, men det er realiteten. Derfor skal vi være varsomme, hvis vi omdanner stationsnære områder til bolig fremfor at fastholde erhverv, siger Tine Hessner (RV), som ærgrer sig over, at der mangler hegnspæle i debatoplægget.

- Konkret ønsker Radikale Venstre, at vi er varsomme i forhold til, hvor et friplejehjem og en ungdomsuddannelse kan placeres. En ungdomsuddannelse skal jo også ligge stationsnært, lyder det fra Tine Hessner, som gerne ser, at debatoplægget hjælper folks fantasi på vej ved at nævne ungdomsuddannelser, store legepladser, parker, friplejehejm mm.....

Venstre har også meget konkrete ønsker for området. Lars Carpens slog fast, at partiet ønsker et friplejehjem på Ny Vestergårdsvej.

Gruppeformand Gustav Juul fokuserede mere på økonomien i projektet. En ændring af områdets planmæssige status fra erhvervsområde til boligområde vil mangedoble værdien, men også give kommunen flere udgifter. Derfor foreslår Venstre, at kommunen opretter et developerselskab.

- Jeg synes, at vi skal have taget stilling til, hvorledes vi vil finansiere en eventuel ændring og udvikling af Widexområdet. Hvis og jeg siger hvis, byrådet kommer frem til, at der f.eks. skal bygges boliger, så giver flere borgere kommunale omkostninger i form af udbygning af daginstitutioner, skoler og plejehjem og også infrastruktur f.eks. i form af veje. Vi skal sikre os at nogle af de penge, der vil komme ind fra salget af grundene skal falde i kommunekassen, således at det ikke er skatteborgerne, der skal betale for udbygning af skoler og institutioner mm. Derfor foreslår Venstre at, såfremt vi ændre området til bl.a. boliger, så opretter kommunen et developerselskab, som køber grundene, udvikler dem, og sælger dem. Det betyder ikke, at de nuværende ejere ikke må tjene på salget, men prisen pr kvadratmeter vil stige med faktor 3 til 5, hvis vi ændrer området til boliger, en del af den gevinst skal i kommunekassen, siger Gustav Juul.

Socialdemokratiet forholder sig meget åbent til udviklingen af området.

- I Socialdemokratiet er vi meget åbne overfor at vi arbejder henimod et blandet byområde med lettere erhverv, uddannelse, offentlig service og plejeboliger. Men vi lægger for det første vægt på, at der nu bliver en åben, bred og offentlig debat med borgere og det lokale erhvervsliv om, hvad der skal ske på området, inden der udarbejdes lokalplanforslag, siger viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S), som præsenterer en vifte af muligheder for området.

- Vi kunne tænke os, at området kunne anvendes til forskellige offentlige formål: Det kunne være en uddannelsesinstitution, gerne knyttet til serviceerhverv i området eller fx en uddannelse indenfor sundhed eller ældrepleje gerne knyttet til et sundhedshus, et plejehjem eller hjemmeplejen - fx en sosu-assistent uddannelse. Det er for os også vigtigt, at vi bevarer mulighederne for de virksomheder, der allerede er lokaliseret ved kirke værløsevej. Og så skal udviklingen jo finansieres, og her er vi åbne overfor at drøfte forskellige muligheder. Afgørende for os er at vi får en åben debat om hvad vi skal bruge området til og får fastlagt en lokalplan med bred opbakning, der skaber grundlag for at udvikle Widex-området til gavn for Furesø, forklarer Preben Sandberg Pettersson.