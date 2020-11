Se billedserie 15 gutter og en gammel jetjager. En gruppe pensionister fra Aalborg afleverede og samlede Starfighteren i sit nye hjem Værløse Flyhistorisk Hangar, hvor en lige så entusiastisk gruppe modtog flyet med åbne arme. Foto: Allan Nørregaard

Starfighter tilbage i vante omgivelser

Furesø - 06. november 2020 kl. 07:04 Af Mikkel Kjølby

Tirsdag morgen løftede en kranvogn fra Flådestation Korsør en 13 tons tung F-104 Starfighter ned fra en lastbil til pladsen udenfor Hangar 2 i Sydlejren.

- Det helt unikke ved denne Starfighter er, at den er komplet. I teorien vil den kunne lette, hvis vores teknikere får lov til at lege med den, fortæller Niels Olsen, kasserer i Værløse Flyhistorisk Forening.

Det er absolut ingen planer om, at foreningens nye skat skal flyve nogen som helst steder.

I stedet blev det stille og roligt trillet ind i Hangar 2. De næste måneder vil foreningens medlemmer nusse og pusle om den gamle jetjager, så den kommer til at fremstå som i sin storhedstid.

- Den skal poleres og gøres ren. Vi kommer til at bruge hundredvis af timer på den, siger Niels Olsen.

Netop denne F-104 Starfighter blev leveret til det canadiske luftvåben i 1965. Syv år senere købte det danske luftvåben flyet, hvor det fungerede som træningsfly i Aalborg, indtil dens sidste flyvning den 22. juli 1983 til Flyvestation Værløse, hvor den brugt som instruktionsfly ved mekanikerskolen i Hangar 1. I 2008 blev flyet flyttet til Hjallerup Mekaniske Museum i Nordjylland, men nu er den kommet tilbage til Værløse.

Med på rejsen til Værløse fulgte en gruppe pensionister fra Aalborg. De har passet flyet de sidste år og vil samle det i Hangar 2.

- Starfighteren er reelt en styrbar raket. Det kan flyve hurtigt og højt og har sat verdensrekorder i hastigheder, fortæller Niels Olsen.

Starfighteren tager plads ved siden af foreningens Draken-jetjager, samt en F-16 Fighting -Falcon, som har fået lov til at overvintre i Hangar 2. Foreningen råder også over en T-Bird samt to Lynx-helikoptere, og et svævefly, der er hængt op i loftet.

- Vi har modtaget en donation på 50.000 kroner fra Ellehammerfonden. Det har gjort det muligt at hente Starfighteren og meget mere, fortæller Leif Richardsen, formand for Værløse Flyhistorisk Hangar.

Foreningen har eksisteret i to et halvt år og har 130 medlemmer. Værløse Flyhistorisk Hangar arbejder på at etablere et flyhistorisk værksted i Hangar 2, hvor der jævnligt er åbent for offentligheden.

- Donationen betyder også, at vi kan etablere podier ved flyene. Man kan ikke se flyene ordentligt fra jorden. Man skal op ved siden af dem, forklarer Leif Richardsen.

Arbejdet fortsætter for fulde drøn i Hangar 2. Drømme er der nemlig nok af.

- Vi mangler flere fly. Vi kunne især godt tænke os, at F-16 stod her permanent. Foreløbigt står det her indtil coronaen er overstået, siger Niels Olsen.

Værløse Flyhistorisk Hangar har åbent hus lørdag fra klokken 14 til 17.