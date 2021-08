Arkivfoto

Standup-duo på Furesøbad

To komikere går "til stålet"

Furesø - 13. august 2021 kl. 16:25 Kontakt redaktionen

Onsdag den 1. september optræder de to komikere Mette Frobenius og Thomas Wivel på Furesøbad. Under overskriften "Til stålet" har de to skrevet et show om ytringsfrihed.

"Det er vigtigt med humoren som en vagthund, når systemerne bliver for vanetænkende eller for formynderiske. Stand up fænomenet er bedst, når genren udfordrer normerne med reflekteret comedy, der spejler og tolker tiden. Men samtidig er det også humorens adelsmærke at gå ind i tabuerne, at gå ind i det svære og sætte ord på det, de andre ikke tør tale om. Her kan satiren løsne og samle. For hvor går grænserne for tiden - med andre ord - burde vi bare beholder mundbindene på og tie stille for en sikkerhed skyld.

Og det ligger os begge på hjerte. Hvis vi tager ytringsfriheden for givet, mister den sin værdi. Den skal hele tiden undersøges og videreudvikles, og vi skal som komikere hele tiden holde øje med, at debatten ikke bliver for lukket og undertrykkende. Alle ved, at rum der ikke får luft lugter indelukket. Det samme gælder for samtalen. Der skal ilt til. Og her er humoren et vigtigt vindue," står der i en pressemeddelelse.

Showet varer en time, og med billetten får man tapas. Billetter via furesøbad.dk.

jbt