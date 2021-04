Standset uden kørekort: Så nappede politiet bilen

En 28-årig mand kan formentlig se frem til en bøde for at køre uden kørekort. Manden blev tirsdag aften standset på Hillerødmotorvejen omkring Værløse, skriver politiet på døgnrapporten.

Ordensmagten skriver også, at det "ikke var første gang," at den 28-årige havde kørt uden kørekort, så politiet beslaglagde også bilen for at få den konfiskeret.